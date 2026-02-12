Раскрыты причины изменения риторики Японии в отношении к России

Правительство Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, по всей видимости, постепенно корректирует внешнеполитический курс в отношении России. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС приглашенный профессор Университета Такусёку Кэнро Нагоси. По его мнению, Токио может быть заинтересован в некотором сближении с Москвой, отходя от линии предыдущей администрации Фумио Кисиды, которая сводилась лишь к безусловной поддержке Украины.

Первый фактор, подталкивающий Японию к пересмотру позиции, связан с политикой президента США Дональда Трампа. Как отмечает Нагоси, Вашингтон взял курс на улучшение американо-российских отношений, а внешняя политика Токио после Второй мировой войны традиционно находится под сильным влиянием США. С приближением, по мнению эксперта, возможного завершения конфликта на Украине японское правительство, вероятно, пытается заранее подготовиться к «послевоенному периоду». Впрочем, официальные заявления Токио остаются противоречивыми: риторика о стремлении к мирному договору сочетается с сохранением санкционного давления.

Вторым и, возможно, более весомым фактором стало резкое обострение отношений Японии с Китаем. После прихода к власти Санаэ Такаити в октябре 2025 года двусторонние связи вошли в фазу кризиса. Поводом стала риторика Токио по вопросу Тайваня: премьер назвала возможный военный кризис у острова «экзистенциальной угрозой», допустив применение сил самообороны . Китай отреагировал жестко — в январе 2026 года последовало эмбарго на поставки редкоземельных элементов и продукции двойного назначения, что нанесло удар по японской промышленности. В Пекине действия Такаити называют «возвращением к милитаризму».

На этом фоне, полагает Нагоси, Токио пытается использовать «российский трек» как инструмент давления на Пекин. Эксперт прямо называет это попыткой «вбить клин» между Москвой и КНР, что повторяет подходы покойного экс-премьера Синдзо Абэ, которого Такаити считает своим политическим наставником.

«Поскольку японо-китайские отношения ухудшаются и перспектив их улучшения не просматривается, администрация Такаити, похоже, хочет разобщить Китай и Россию. Абэ также называл это одной из причин укрепления связей с Россией», - напоминает профессор.

Однако, как отмечают дипломатические источники, реальная готовность Токио менять отношения с Москвой в положительную сторону по-прежнему отсутствует. Российский посол Николай Ноздрев назвал позицию японского правительства «странной оторванной от реальности». Одновременно декларируется стремление к мирному договору и продолжается санкционное давление, объявленное еще в марте 2022 года. Пока же Москва не видит оснований для возобновления переговорного процесса, замороженного после начала специальной военной операции.