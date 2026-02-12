Отсылка к личной жизни президента Франции Эммануэля Макрона в файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна ставит под сомнение брак французского лидера. К чему может привести скандал, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. По официальной версии он покончил с собой в тюрьме. В последние годы власти США публикуют так называемые «файлы Эпштейна» - документы, касающиеся дела финансиста. Среди прочего, в опубликованных письмах упоминаются и подробности из жизни известных политиков, представителей аристократических кругов и звезд шоу-бизнеса.

Исследователи архивов обнаружили там также и неожиданную запись об Эммануэле Макроне, которая является отсылкой к личной жизни президента Франции. В документах фигурирует упоминание «бойфренда»* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) Эммануэля Макрона.

Доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев обратил внимание на то, что внешне успешный политик, делающий головокружительную карьеру, выбрал модель поведения, ломающую стереотипы о мужской психологии.

«Он мог выбрать женщину равного возраста или младше, как поступают многие успешные политики. Но это кажется ненормальным, что у него великовозрастная супруга, с непонятным прошлым, которая позволяет себе его публично унижать», — подчеркнул политолог.

Эксперт также заметил, что на Западе давно используют так называемое «толерантное»* лобби как рычаг давления, а «в отношении Макрона имеются подозрения, что он нетрадиционной ориентации»*.

Поражает и то, что как только имя Макрона появилось в файлах Эпштейна, президент Франции «резко кинулся действовать вразрез с мнением западной политической элиты», заявив, что хочет наладить диалог с Россией, констатировал доцент РЭУ им. Плеханова.

«Эти файлы серьезным образом повлияли на психическое состояние Макрона, они заставили его метаться, «переобуваться в воздухе». Тут надо вспомнить не только его желание говорить с Россией, он по многим позициям стал отступать, он был резко за финансирование и отправку войск на Украину, а потом также резко стал отступать от своих «решительных» позиций», — пояснил Александр Перенджиев.

Напомним, что ранее начали распространяться слухи о том, что первая леди Франции - на самом деле мужчина, и личность Брижит якобы присвоил себе ее брат Жан-Мишель Тронье*. Супруги Макрон подали иск против американского блогера Кэндис Оуэнс, которая активно поддерживает эту теорию.

Также Эммануэль Макрон заявил, что во Франции необходимо ввести в действие «чрезвычайную процедуру», которая позволяла бы потребовать от судьи в течение 48 часов вынести решение и заставить преследователя закрыть оскорбительные публикации. Президент Франции уточнил, что хочет закрепить новую процедуру во французском законодательстве «как можно скорее».

