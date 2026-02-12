Обзор иноСМИ: «пугающая угроза третьей мировой» и попытки ЕС угодить Трампу

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Пугающая угроза третьей мировой из-за Гренландии»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия предпримет военные меры, если США превратят Гренландию в стратегическую базу против Москвы, пишет британский таблоид Express. Дипломат заявил, что любое развертывание военных средств, направленных против России, повлечет за собой «соответствующие контрмеры, в том числе военно-технические». Лавров заявил, что будущее арктического острова - это вопрос, в котором Гренландия, США и Дания должны разобраться самостоятельно, но ясно дал понять, что Кремль не потерпит военной экспансии Запада в регионе.

По версии Express, речь идет о «пугающей угрозе третьей мировой войны» из-за ситуации вокруг Гренландии. По словам Лаврова, принципиальная позиция России заключается в том, что Арктика должна оставаться «зоной мира и сотрудничества». Лавров также раскритиковал ЕС за рабскую позицию по отношению к Вашингтону на фоне «русофобской истерии». Кроме того, министр обвинил Запад в двойных стандартах: он указал, что западные страны поддерживают право Гренландии на самоопределение, но отказывают в этом праве Крыму и Донбассу.

В ЕС призвали ударить по США пошлинами

Глава Евросовета Антониу Кошта призвал применять симметричные меры в ответ на пошлины, которые США вводят против стран ЕС. В интервью Financial Times Кошта заявил, что если какие-то страны бросают Евросоюзу вызов недобросовестной конкуренцией, на это необходимо реагировать.

По мнению главы Евросовета, если другие используют торговлю как угрозу и инструмент принуждения, ЕС нужно использовать собственные инструменты. Также Кошта заявил, что Евросоюзу следует заключать больше торговых сделок и пересмотреть правила конкуренции, позволив компаниям ЕС масштабировать свою деятельность. В то же время ЕС следует оставаться открытым рынком и не прибегать к протекционизму, но защищать стратегические сектора промышленности, включая химический и сталелитейный, особенно алюминиевую промышленность. Также Кошта обвинил столицы стран ЕС в инерции, из-за которой экономика блока отстает от китайской.

«Бессмысленные» планы НАТО в Гренландии

НАТО наращивает свое присутствие в Арктике, и этот шаг направлен скорее на сдерживание Дональда Трампа, чем на сдерживание России, пишет Politico. Перед саммитом министров обороны НАТО, на котором альянс спешит активизировать свою деятельность в Арктике, дипломаты и эксперты заявили, что эти усилия в основном представляют собой «попытку ребрендинга, направленную на смягчение позиции президента США», и ответ на в значительной степени преувеличенную угрозу. Politico побеседовало с 13 дипломатами НАТО, представителями альянса и военными аналитиками. Они указали на значительный сдвиг внутри альянса в отношении Арктики благодаря интенсивному давлению США. По их мнению, этот сдвиг в первую очередь обусловлен политикой, а не военной необходимостью.

Дипломатические усилия демонстрируют попытки союзников США сохранить расположение Вашингтона: они боятся столкнуться с «катастрофическими последствиями» в случае, если не смогут угодить Трампу по вопросу Гренландии. Аналитик Мэтью Хики отметил, что сегодня США способны перебросить «тысячи» военнослужащих из Аляски в Гренландию «в течение 12-24 часов», поэтому угрозы для острова не существует. Сотрудничество России и Китая в Арктике остается «в значительной степени символическим», добавил Марк Лантейнь, профессор политологии и эксперт по Китаю. Кроме того, недавно Швеция и Финляндия вступили в НАТО, еще больше укрепив арктические позиции альянса. В результате дополнительная арктическая миссия, ориентированная на Гренландию, выглядит «несколько бессмысленной», заявил норвежский военный эксперт Стале Ульриксен. По мнению Роуз Готтемеллер, бывшего заместителя генсека НАТО и экс-замминистра обороны США, размещение дополнительных войск в Гренландии было бы расточительством: это обходится дорого и «не оправдано в нынешних обстоятельствах».

Канада призвала начать постоянную миссию в Арктике

Канада хочет, чтобы новая миссия НАТО «Арктический часовой» стала постоянной «в рамках усиления внимания альянса к Северу», заявила министр иностранных дел страны Анита Ананд. Альянс 11 февраля объявил о запуске миссии, которая призвана снизить напряженность в отношениях с Дональдом Трампом, желающим заполучить Гренландию, пишет The Globe and Mail.

Миссия «Арктический часовой» будет координировать растущее военное присутствие стран НАТО в регионе, включая датские учения «Арктическая выносливость в Гренландии». Ананд призвала сделать эту миссию постоянной. В то же время Канада и Франция готовятся к созданию дипломатического присутствия в Гренландии на фоне угроз Трампа. Отношения с США улучшаются, но гренландский кризис не утих, подчеркивается в статье.

«США и Европа столкнутся на Мюнхенской конференции»

В новом докладе экспертов Мюнхенской конференции по безопасности освещается важнейшая проблема, вызывающая всеобщую озабоченность в мире - США как основной источник нестабильности, пишет China Daily. Доклад анализирует далеко идущие последствия подъема политических сил «с деструктивными программами, которые отдают предпочтение разрушению, а не реформам». Он рисует мрачную картину глобальной безопасности, в которой эти силы эксплуатируют широко распространенное разочарование людей в работе демократических институтов. Как отметили авторы доклада, по иронии судьбы, президент США - страны, внесшей самый большой вклад в формирование международного порядка после 1945 года - теперь этот порядок разрушает.

По мнению авторов доклада, эти акты разрушения направлены на создание мира, в котором богатые и влиятельные люди в США будут иметь привилегии. В докладе содержится призыв к тем, кто защищает международные правила и институты, «быть столь же смелыми, как и те, кто стремится разрушить» порядок. Доклад указывает на растущее осознание в Европе того, что США не следует рассматривать как надежного партнера. Европа беспомощно наблюдает, как рушится существующий порядок. Поэтому кажется неизбежным, что напряженность между США и Европой выйдет на первый план на предстоящей конференции, которая откроется в Мюнхене в пятницу, подчеркивает China Daily.