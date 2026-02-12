«Низменные желания»: зачем Эпштейн приглашал влиятельных людей на свой остров

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал проект «Остров» как глобальный инструмент влияния и сбора компромата на представителей мировой элиты. Об этом в беседе с News.ru заявил профайлер Денис Давыдов.

По словам эксперта, Эпштейн считал деньги главной ценностью и ради них перешагнул грань общечеловеческих норм. Приватная обстановка, комфорт и возможность реализации «низменных желаний» привлекали на остров принцев, политиков, бизнесменов и артистов. Взамен финансист получал компромат и рычаги манипуляции, позволявшие влиять на процессы на уровне целых государств.

Давыдов отметил, что сам Эпштейн не считал заработанные таким способом средства грязными. Он обладал стратегическим мышлением, умел переключаться между деталями и общей картиной, самостоятельно принимал решения и ориентировался на личные интересы.

Ранее стало известно, что черновик заявления о смерти Эпштейна был датирован 9 августа 2019 года — за день до того, как его обнаружили мертвым в тюремной камере. Документ подписал прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман.