Украинская столица и несколько регионов частично остались без света

Киев и несколько регионов Украины частично остались без электроснабжения.

Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«Есть обесточенные потребители в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Также из-за повреждения сетей вдоль линии соприкосновения есть новые обесточенные абоненты в Харьковской области», — сказано в сообщении.

В компании также добавили, что во всех областях страны действуют почасовые отключения.