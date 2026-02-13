В США обнародовали итоги расследования инцидента 2024 года с Boeing 777

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал результаты расследования авиационного происшествия, в результате которого три бортпроводника получили серьезные травмы. О подробностях "РГ" рассказал эксперт Сергей Мельниченко.

Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко:

"10 февраля 2024 года рейс авиакомпании United Airlines следовал из Лос-Анджелеса в международный аэропорт Ньюарк/Либерти. Неожиданно для пилотов их Boeing 777 после начала снижения попал в зону значительной турбулентности воздуха. Как выяснили в NTSB, хотя в данном районе и прогнозировались грозы и другие неблагоприятные погодные явления, метеолокатор и электронные приборы самолета не зафиксировали "значительной турбулентности на траектории снижения".

Также было установлено, что за три минуты до события экипаж другого самолета сообщил авиадиспетчеру об "умеренной турбулентности" в том же районе, но эта информация экипажу рейса United передана не была. Диспетчер сообщил расследователям NTSB, что не слышал информации другого экипажа о турбулентности.

"Диспетчер не подтвердил получение этого сообщения и не передал его другим воздушным судам, в том числе рейсу UAL1890, как того требуют процедуры Федерального управления гражданской авиации по передаче метеорологических сводок", - говорится в отчете NTSB.

В отчете отмечается, что знак "Пристегните ремни" был включен, и стюардессы заканчивали проверку салона, когда самолет внезапно просел, а затем его резко подняло вверх.

Приборы показали, что в вертикальном слое воздуха "толщиной" примерно в 1200 метров скорость ветра изменилась почти на 140 километров в час. Одну из стюардесс подбросило к потолку, а затем швырнуло на пол, в результате чего она получила перелом позвоночника. Еще две стюардессы, находившиеся на кухне, получили травмы и потеряли сознание. У одной из них была сломана бедренная кость, раздроблены позвонки и повреждена голова. У другой были порезы на лице и кровоизлияние в мозг.

Другие стюардессы и тринадцать пассажиров, не пристегнувшихся ремнями безопасности, также ударились о потолок, в том числе ребенок, которого держали на коленях, и пассажир, находившийся в туалете".