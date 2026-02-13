Зеленский назвал условие для прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прекращению огня, но только после согласования гарантий безопасности со стороны США и Европы, пишет The Atlantic.

«Нам нужны безопасность, гарантии безопасности, прекращение огня», — сказал украинский лидер.

По его словам, на данный момент американские ответы по поводу гарантий безопасности остаются недостаточно конкретными.

Зеленский заявил, что предпочитает войну «плохому миру»

6 февраля украинский лидер сообщил, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам после переговоров в Абу-Даби.

До этого стало известно, что Украина хочет добиться гарантий безопасности для Одессы. Сообщалось, что Киев считает этот пункт критически важным.