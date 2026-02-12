Европейская страна собралась проголосовать за ограничение численности населения

Любопытный референдум должен пройти в июне в Швейцарии. Там решили вынести на голосование один лишь вопрос: следует ли ограничить численность населения страны до 10 миллионов человек до 2050 года путём ограничения иммиграции. По замыслу, это должно продемонстрировать, насколько усилились антимиграционные настроения в Европе после кризиса, охватившего континент 10 лет назад.

© Московский Комсомолец

Как пишет New York Times, в случае успеха (то есть, если народ проголосует за целесообразность ограничения численности населения), голосование 14 июня обяжет правительство в течение следующей четверти века принять меры по ограничению иммиграции в Швейцарию, население которой в настоящее время составляет примерно 9 миллионов человек.

Сторонники инициативы утверждают, что меры должны включать в себя усложнение получения постоянного места жительства иностранцами, как только численность населения превысит 9,5 миллионов человек, и пересмотр соглашения страны с Европейским союзом, которое допускает свободное передвижение между Швейцарией и остальным континентом.

И правительство, и парламент страны проголосовали против этой инициативы, но референдум всё равно будет проведён, поскольку более 100 тысяч граждан подписали петицию в поддержку голосования.

Петиция была подана правой «Швейцарской народной партией», которая занимает примерно треть мест в швейцарском парламенте. Участники кампании по проведению референдума заявили, что перенаселённость привела к перегрузке швейцарской инфраструктуры, росту арендной платы и разрушению местной идентичности.

«С наших граждан хватит», – заявил депутат парламента от «Швейцарской народной партии» Томас Маттер во время жарких дебатов в среду в парламенте, сообщает швейцарская телекомпания SRF.

Противники идеи заявляли, что это нанесёт ущерб швейцарской экономике, затруднит привлечение иностранных работников для восполнения дефицита рабочей силы и нанесёт ущерб отношениям Швейцарии с Европейским союзом. Ограничение численности населения ввергнет Швейцарию «в хаос и изоляцию», высказал своё мнение политический лидер центристов Юрг Гроссен, сообщает SRF.

Швейцарское правительство рекомендовало отклонить инициативу ещё в марте 2025 года, заявив, что федеральный совет хочет сотрудничать с ЕС, а не выступать против него. В нём предупреждалось о «далеко идущих последствиях», в том числе о том, что Швейцария будет вынуждена выйти из ряда международных соглашений.

На протяжении десятилетий последовательные волны иммиграции, в основном из других европейских стран, а также с Ближнего Востока и Северной Африки, мягко выразимся, разнообразили население Швейцарии и вызвали негативную реакцию в некоторых кругах. Согласно статистике правительства страны, примерно 40% жителей страны в возрасте старше 15 лет являются мигрантами, большинство из них – выходцы из европейских стран.

В 2009 году большинство швейцарских избирателей проголосовали за запрет строительства новых мечетей, что отражает обеспокоенность ростом ислама в стране, большинство населения которой, согласно правительственной статистике, исповедует христианство.

Согласно опросу, опубликованному в декабре швейцарской социологической компанией Leewas, примерно 48% швейцарцев поддерживают ограничение численности населения до 10 миллионов человек, а 41% выступают против этой идеи.