В США высказались о стремлении Трампа оттеснить Россию на Южном Кавказе

Президент США Дональд Трамп хочет получить «лавры миротворца» при разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном, а вовсе не оттеснить Россию на Южном Кавказе.

Об этом заявил старший научный аналитик Международной кризисной группы Джошуа Кучера в интервью The Washington Post (WP).

«Это был легкодостижимый способ миротворчества, своего рода идеальный сценарий для усилий Трампа по получению Нобелевской премии мира, а все геополитические последствия являются второстепенными приоритетами», — заявил он.

Кучера считает, что и Россия, и Иран могут противостоять «Дороге Трампа к миру и процветанию» (TRIPP), которая соединяет Азербайджан с его Нахичеваньским анклавом через Армению. Участок на территории последней берут под контроль американские компании.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве главы Белого дома Дональда Трампа подписали совместную декларацию, в которой подчеркнули необходимость продолжения дальнейших действий по нормализации отношений. Ереван и Баку признали отсутствие взаимных территориальных претензий, а также договорились привлечь США для реализации транзитного маршрута TRIPP.