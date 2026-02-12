В Японии допустили сближение с Россией

Правительство Японии постепенно меняет подход к России и может быть заинтересовано в некотором сближении с Москвой.

Об этом заявил приглашенный профессор Университета Такусеку Кэнро Нагоси, сообщает ТАСС.

«Администрация [премьер-министра Санаэ] Такаити, похоже, немного меняет свою политику в отношении России», — сказал он.

Эксперт отметил, что новое правительство корректирует внешнеполитический курс бывшего премьер-министра, который был направлен исключительно на поддержку Украины.

Это происходит из-за нескольких факторов: улучшения отношений России и США и ухудшения отношений Японии и Китая.

При этом эксперт считает, что резкого изменения в отношениях Токио и Москвы не произойдет, поскольку Япония как член «Большой семерки» (G7) продолжит поддержку Киева и сохранит солидарность с Западом. При этом первыми шагами для восстановления российско-японских отношений могут быть культурные и гуманитарные обмены.

Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что Токио не проявляет реальной готовности менять отношения с Москвой в лучшую сторону. По его словам, одной из ключевых причин этого остается «реваншистская зацикленность японских властей на собственных территориальных притязаниях на южные Курильские острова».