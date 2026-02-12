Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться

Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал граждан перестать лениться и сократить больничные, однако его инициатива об ограничении частичной занятости вызвала массовое возмущение избирателей.

«Общая производительность нашей национальной экономики недостаточно высока», – заявил Мерц, передает Politico.

По его словам, баланс между работой и личной жизнью, а также четырехдневная рабочая неделя не помогут сохранить нынешний уровень процветания страны в будущем, поэтому необходимо трудиться усерднее.

Политик раскритиковал количество больничных, которые берут жители Германии, отметив, что этот показатель составляет почти три недели в год. Он призвал создать новые стимулы, побуждающие людей работать, а не уходить на бюллетень при малейшем недомогании.

Консерваторы предложили отменить законное право на неполный рабочий день без уважительных причин, назвав это борьбой с «образом жизни на полставки». Инициатива вызвала гнев граждан, особенно женщин, и породила множество сатирических мемов в социальных сетях.

Опросы показали, что две трети немцев выступают против ужесточения правил трудоустройства, а доверие к экономической политике партии упало. В итоге политической силе пришлось исключить скандальную формулировку из своих предложений.

В качестве примера для подражания Мерц привел Грецию, где была введена шестидневная рабочая неделя. Он посоветовал всем недовольным 40-часовым графиком обратить внимание на греческий опыт дерегулирования рынка труда.

Ранее СМИ сообщали, что Мерц усилил кампанию против роста популярности партии «Альтернатива для Германии», назначив Свена Шульце новым премьером Саксонии-Анхальт.

До этого Мерц уже выражал неудовлетворение высоким уровнем больничных среди работающих граждан Германии.