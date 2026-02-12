Украина потеряла более двух миллионов мужчин

За четыре года население Украины сократилось на восемь миллионов человек, 2,2 миллиона из которых - взрослые мужчины. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные ООН, Международного валютного фонда (МВФ) и социологов украинской академии наук.

В середине 2021 года на Украине насчитывалось 12,9 миллиона мужчин в возрасте 18-60 лет, а в 2025 - 10,7 миллиона (на 17 процентов меньше). «Ведомости» подсчитали, что более 1,5 миллиона мужчин бежали из страны, а как минимум 0,2 миллиона погибли или пропали без вести.

Как отмечает газета, среди 161 страны с населением от миллиона человек это крупнейшие в процентном отношении потери за четверть века - со времен распада Югославии.

«Ведомости» отмечают со ссылкой на данные Евростата, что на август 2025 года временное убежище в странах ЕС имели более 984 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Больше всего их было в Германии (279 тысяч человек), Польше (143 тысячи) и Чехии (114 тысяч).

По данным газеты, Польша стала главным направлением для украинских студентов: учиться в страну уехали 46 210 украинцев. Всего в 2024 году за границей училось 118 тысяч украинцев, тогда как в 2014-м этот показатель составлял 40 тысяч.

По оценке ООН, с февраля 2022-го Украину покинули 6,9 миллиона человек, в том числе 1,5 миллиона мужчин призывного возраста. Временной защитой в Европе пользовались 5,1 миллиона украинцев, в том числе 1,1 миллиона мужчин. Более 1,2 миллиона граждан уехали в Россию.

Также демографические потери Украины связаны с падением рождаемости. В 2025 году смертность на Украине в три раза превысила рождаемость: 485 200 против 168 700 человек. В 2022–2025 годах естественная убыль населения превысила 1,3 миллиона человек.

По данным Генпрокуратуры Украины на октябрь 2024 года, с февраля 2022-го было зарегистрировано около ста тысяч случаев оставления позиций или дезертирства в ВСУ. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии. Отмечалось, что более половины солдат из ста тысяч оставили свои позиции в 2024 году.

Газета The Times сообщала, что украинские уклонисты платят до пяти тысяч долларов за побег из страны - столько берут проводники, обещающие провести их через границу. Чтобы покинуть страну, некоторые украинцы пытались переплыть бурную реку на границе с Румынией в гидрокостюмах и спасательных жилетах.