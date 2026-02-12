Отставку Малюка с должности главы СБУ описали словом «устал»

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сознательно дистанцировался от политических процессов внутри страны после своей отставки из-за физического и эмоционального выгорания.

Об этом сообщает «Украинская правда» (УП).

«Малюк отошел от управления Службой и демонстративно не ввязывается в политические истории. Как убеждают собеседники УП сразу в нескольких силовых структурах, он устал физически и эмоционально», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал Малюку возглавить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) или Службу внешней разведки (СВР), но он отказался.

13 января Верховная Рада уволила главу СБУ. Отставку Малюка поддержало 235 парламентариев. Должность главы украинского ведомства он занимал с 7 февраля 2023 года.