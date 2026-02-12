Стали известны подробности о проекте новой конституции Казахстана

Проект новой конституции Казахстана допускает досрочное освобождение президента по состоянию здоровья. Это следует из документа, опубликованного El.kz.

Отмечается, что в таком случае Курултай — новый однопалатный парламент — образует комиссию, состоящую из депутатов и специалистов в соответствующих областях медицины.

«Решение о досрочном освобождении принимается на заседании Курултая большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов на основании заключения комиссии и заключения Конституционного суда о соблюдении установленных конституционных процедур», — говорится в проекте.

Напомним, что отправной точкой реформы конституции стала инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному парламенту. Окончательное решение о принятии новой конституции будет принято по результатам референдума, который пройдет 15 марта 2026 года.