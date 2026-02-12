Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Европе или США, но не в России или Белоруссии.

Его слова во время общения с журналистами приводит УНИАН.

«Слышал несколько раз публично, как российская сторона приглашала, правда, мне кажется, что они приглашали меня лично. Я на это отреагировал. Мы защищаем наше государство, и на нас напала Россия. И они являются агрессором. Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором», — сказал Зеленский.

При этом он заметил, что Киев готов поддержать предложение США о встрече на территории других государств, за исключением России и Белоруссии. Речь идет о Европе, Америке и «нейтральных странах», указал политик.

Зеленский озвучил сроки новых мирных переговоров

28 января помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с Путиным. Как он сказал, РФ готова гарантировать безопасность главы Украины, если он согласится на эту встречу.

В свою очередь, Зеленский категорически отверг возможность встречи с Путиным в Москве. Политик сообщил, что его поездка в российскую столицу также невозможна, как и проведение переговоров с Путиным в Киеве.