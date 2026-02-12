Что произошло в мире 12 февраля: кровавое воскресенье и забастовка сценаристов

12 февраля в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — кровавое воскресенье и забастовка сценаристов в США. Подробности — в материале «Рамблера».

Кровавое воскресенье

12 февраля 1933 года в Айслебене произошло кровавое событие, известное как Айслебенское воскресенье. Около 600 штурмовиков и эсэсовцев атаковали гимназию, где проходила церемония посвящения в совершеннолетие членов Союза свободной немецкой молодежи. В результате нападения 25 человек получили тяжелые ранения, а трое погибли.

Забастовка сценаристов

12 февраля 2008 года завершилась забастовка Гильдии сценаристов США. Она началась 5 ноября 2007 года. Сценаристы требовали заключить новый контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Они настаивали на увеличении отчислений авторам за продажи фильмов и сериалов на DVD и в интернете. Переговоры зашли в тупик, и сценаристы объявили забастовку. Она длилась 100 дней. К забастовке присоединились западное и восточное отделения Гильдии сценаристов, их поддержала Гильдия актеров, а также многие известные актеры и политики.

Учреждена Верховная распорядительная комиссия

12 (24) февраля 1880 года император Александр II подписал указ о создании Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия. Это был чрезвычайный орган в Российской империи, сформированный после взрыва в Зимнем дворце, который 5 февраля организовал С. Н. Халтурин. Комиссия координировала усилия всех властей по поддержанию порядка и спокойствия в стране. Возглавил комиссию граф Михаил Лорис-Меликов, получивший широкие полномочия, действовавшие на территории всей России.

Война Алой и Белой розы

12 февраля 1461 года в битве при Сент-Олбансе армия Ланкастеров одержала верх над войском Йорков под предводительством графа Уорика. В результате сражения король Генрих VI, ранее плененный Уориком, был освобожден.

Война за независимость

12 февраля 1817 года в Чили началась война за независимость. В битве при Чакабуко испанская колониальная администрация, подчиненная вице-королевству Перу, потерпела поражение. Путь к Сантьяго-де-Чили открылся, и 14 февраля армия Хосе де Сан-Мартина вошла в город.