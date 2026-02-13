Эксперт высказался о смене статуса русского языка в Казахстане

В проекте новой Конституции Казахстана сохраняется официальное употребление русского языка в государственных организациях. Однако если в действующей редакции русский применяется "наравне с казахским языком", то в проекте - "наряду с казахским". "Наравне" и "наряду" в некоторых словарях указывают как синонимы, однако есть и различные оттенки их значений.

Почему произошла замена слов и что из этого следует, в комментарии "РГ" предположил директор Института проблем государственного языка, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов.

- Язык не существует сам по себе, это средство коммуникации. И те, кто хочет что-то нам сообщить, обязательно вкладывают какой-то смысл в свое послание. Впрочем, не всегда те, кто сообщение воспринимают, понимают именно тот смысл, который заложен авторами. У меня нет информации о том, что имеют в виду разработчики нового текста Конституции Казахстана, поэтому я могу лишь предполагать, в чем различие, исходя из своего понимания разницы между словами "наравне" и "наряду".

Слово "наравне" подчеркивает, что и казахский, и русский языки должны использоваться на равных, одинаково, в том же объеме в любых документах. Слово "наравне" предполагает их равный статус.

Слово "наряду" не требует уравнивания. Русский может быть использован вместе с казахским, но совсем не в том объеме и в ограниченных случаях.

Сама по себе замена одного слова на другое наверняка несет какой-то смысл. Просто так Конституцию не правят.