Имя Мухаммед стало самым популярным среди новорожденных в Европе

Имя Мухаммед стало самым распространенным для новорожденных мальчиков в ряде крупных европейских городов. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщил World of Statistics в социальной сети X.

Имя стало очень популярным в Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландах и Норвегии. Также его предпочитают жители Лондона, Манчестера, Берлина, Брюсселя, Амстердама, Хагена и Осло.

При этом в Варшаве на первом месте оказалось имя Ян.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал причину популярности этого имени Мухаммед в Европейском союзе. По его словам, это связано с миграционной политикой Европы.

Согласно последним статистическим исследованиям, мусульманское население Евросоюза составляет шесть процентов. И, по заявлениям экспертов, эта цифра будет только расти и скоро достигнет показателя в 20 процентов в некоторых странах.

