Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в иронично прокомментировал стремление Украины вступить в Евросоюз и пообещал «подвезти» ее в ЕС, если она «не будет пинать бок машины».

Об этом сообщает венгерская газета Magyar Nemzet.

«Если они [украинцы] не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?» — пошутил Орбан на митинге перед избирателями, отвечая на вопрос одной из девушек о том, собирается ли он «подвозить автостопщиков».

Так он высказал свое отношение к Украине и ее желании вступить в Евросоюз.

Сам Орбан также высказался о ближайшей встрече в Брюсселе по Украине. Политик подчеркнул, что сделает все, чтобы не допустить перераспределения венгерских денег в пользу Украины.

Ранее Орбан уже критиковал политику ЕС в отношении Украины и заявлял, что Западная Европа готовится к большой войне, поддерживая Киев и обсуждая планы победы над Россией. Он также неоднократно выступал против финансовой поддержки Киева в целом и присоединения его в ЕС. Вместо этого Орбан предлагал альтернативу — стратегическое партнерство, сообщает телеканал «Царьград».