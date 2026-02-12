Пока вы спали: планы NASA на МКС и помощь РФ для Кубы

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Задержан замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик

В Челябинской области силовики задержали заместителя губернатора Андрея Фалейчика, уголовные эпизоды связаны с его деятельностью в период руководства Копейском.

Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Алексей Текслер заявил, что не будет давать оценок до завершения расследования и выразил уверенность, что следствие разберётся объективно, а власти Копейска окажут полное содействие правоохранительным органам.

Фалейчик — уроженец Челябинска, инженер-строитель по образованию, ранее работал в структурах ЖКХ и региональных министерствах, а с 2019 по 2024 год возглавлял Копейский городской округ.

ВСУ потеряли до роты у Печенегов Харьковской области

В районе Печенегов Харьковской области украинские подразделения понесли серьезные потери после удара российских войск. Об этом сообщает ТАСС.

По данным из силовых структур, огневое поражение было нанесено с применением ОТРК «Искандер» и РСЗО «Торнадо» по местам сосредоточения резервов ВСУ.

В результате противник лишился реактивной системы залпового огня, до роты личного состава убитыми и ранеными, а также до двадцати единиц грузовой техники.

В Тамбовской области из-за атаки БПЛА пострадали два человека

В Мичуринске Тамбовской области в результате атаки беспилотников пострадали двое местных жителей, зафиксированы возгорание и разрушения. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Евгений Первышов рассказал, что ночью 12 февраля город подвергся налёту украинских дронов, данные о пострадавших уточняются.

По его словам, из-за падения БПЛА загорелся магазин «Магнит», а также были повреждены несколько близлежащих зданий.

NASA подтвердило планы запуска следующего экипажа на МКС

NASA подтвердило готовность к запуску следующей экспедиции на Международную космическую станцию 13 февраля с космодрома на мысе Канаверал.Об этом сообщает ТАСС.

В состав экипажа вошёл российский космонавт Андрей Федяев, а также астронавты США Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и представитель Европейского космического агентства Софи Адено.

После финальной проверки специалисты начали обратный отсчёт, отметив, что погодные условия в целом благоприятны, а сама миссия рассчитана примерно на восемь месяцев работы на орбите.

Россия поставит Кубе партию нефти в качестве гуманитарной помощи

Россия в ближайшее время направит на Кубу гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов для поддержки острова.

Об этом сообщает ТАСС.

В посольстве РФ в Гаване уточнили, что одновременно поддерживается постоянная связь с «Аэрофлотом» и кубинскими авиационными властями для организации безопасного возвращения российских граждан.

Также авиакомпания планирует выполнить вывозные рейсы из Варадеро и Гаваны в Москву, а ранее Минэкономразвития рекомендовало туристам воздержаться от поездок на Кубу из-за топливного кризиса.