Рютте пригрозил России ответом на возможную блокаду Литвы и Польши

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал вероятность блокады Сувалкского коридора. Об этом сообщает «Польское радио».

Журналисты спросили его, может ли Россия предпринять шаги для изоляции части территорий Литвы и Польши. Рютте заявил, что страны альянса регулярно проводят учения, в ходе которых моделируются различные сценарии с учетом данных разведки.

По его словам, потенциальному противнику не стоит рассчитывать на безнаказанность. Генсек подчеркнул, что реакция НАТО в случае атаки будет жесткой.

Сувалкский коридор представляет собой малонаселенную полосу на границе Польши и Литвы. Через эту территорию страны Балтии связаны с остальной частью Евросоюза транспортными и энергетическими маршрутами. Кроме того, именно здесь зафиксировано минимальное расстояние между Белоруссией и Калининградской областью России — около 65 км по прямой.

В декабре прошлого года Рютте призывал государства альянса готовиться к возможному военному конфликту с Россией, переходить к военному планированию и увеличивать производство вооружений. В Кремле тогда назвали такие заявления безответственными.