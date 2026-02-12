Еврокомиссия связала дорогую энергию с зависимостью от российского топлива

Цены на энергию в Европе остаются слишком высокими и нестабильными. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента.

По ее словам, ситуация сохраняет напряженность для экономики и домохозяйств. Ответственность за это она возложила на чрезмерную зависимость Евросоюза от углеродного топлива и на слабое развитие трансграничной энергетической инфраструктуры. Речь идет прежде всего о высоковольтных линиях, которые не позволяют оперативно перераспределять значительные объемы электроэнергии между странами.

Фон дер Ляйен привела сравнительные данные по стоимости генерации. В газовом секторе средняя цена одного мегаватт-часа сейчас составляет около €100. В атомной энергетике — от €50 до €60. В солнечной генерации — порядка €34 за мегаватт-час. Эти показатели она использовала как аргумент в пользу расширения инвестиций в альтернативные источники.

В своем выступлении глава ЕК не затронула вопрос добровольного отказа Брюсселя от поставок российского газа, а также проблемы старения европейских атомных станций и масштабное субсидирование проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики.

Отдельно она сообщила о планах поддержать создание так называемых энергетических магистралей по всей Европе. Предполагается, что новая инфраструктура позволит направлять избыточную ветровую генерацию с Балтийского побережья в центральные регионы, а электроэнергию с солнечных станций южных стран — на север континента.