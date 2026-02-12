Президент Словакии отказался проводить референдум об отмене санкций против РФ
Президент Словакии не допустит проведения референдума об отмене санкций против России, даже если инициатива будет повторена. Такое мнение РИА Новости высказал лидер партии «Дом — национальная партия» Павол Слота.
Поводом стала позиция главы государства Петера Пеллегрини. В декабре 2025 года Конституционный суд Словакии подтвердил, что президент действовал в рамках своих полномочий, отказав в назначении референдума.
Слота заявил, что отказ Пеллегрини был проявлением произвольного решения, которое, по его мнению, было обосновано ссылками на Конституцию. Он считает, что в случае повторной попытки президент вновь не позволит провести голосование.
Инициатива о референдуме была выдвинута весной 2025 года. В начале мая активисты передали в канцелярию главы государства петицию с требованием вынести на голосование вопрос об отмене санкций против России. По данным организаторов, было собрано 395 401 подпись при установленном минимуме в 350 тыс.
Авторы предлагали спросить граждан, согласны ли они с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые, по их оценке, наносят ущерб гражданам и бизнесу страны.
4 июня 2025 года Пеллегрини заявил, что провести референдум невозможно. По его словам, текст петиции не соответствовал установленным требованиям и был сформулирован неоднозначно, что исключало однозначную юридическую трактовку.