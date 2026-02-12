Отношения между Россией и странами Запада продолжают оставаться крайне напряженными, на фоне происходящего главный российский дипломат Сергей Лавров обрушился с жесткой критикой на европейцев. Как отметили венгерские журналисты, западных лидеров бросило в дрожь от риторики российского министра. Об этом сообщает издание Origo.

«Лавров жестко раскритиковал фон дер Ляйен, но, возможно, и Рютте дрожит от страха», – пишут авторы венгерского издания.

В одном из своих последних выступлений министр выразил сомнение в будущем многих международных организаций, таких как НАТО, Европейский союз и ОБСЕ. По его словам, эти структуры утратили свою значимость и вскоре могут исчезнуть. Дипломат указал на то, что вводящая в заблуждение риторика Запада лишь скрывает их внутренние проблемы. Лавров подчеркнул, что крупнейшие западные организации переживают кризис.

Вместо них, по его мнению, должна возникнуть новая евразийская структура безопасности, где все страны континента смогут участвовать на равных. Министр также отметил растущий интерес к российской инициативе по созданию такой структуры. Организация могла бы быть основана на партнерстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). От таких слов чиновников из Брюсселя должно было бросить в дрожь.

Им ясно дали понять, что их организации теряют влияние, а на их место может прийти новая структура безопасности, инициированная Россией, передает АБН24.