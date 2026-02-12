В Аргентине прошли многотысячные митинги против реформы Милея

Представители общественных организаций, профсоюзов, политических партий и обычные граждане вышли на улицы аргентинских городов в знак протеста против продвигаемой администрацией Хавьера Милея реформы трудового законодательства.

Наиболее массовая акция собрала свыше 10 тысяч человек на площади напротив здания Национального конгресса в Буэнос-Айресе, где в верхней палате стартовало обсуждение обозначенной инициативы либертарианца. Во время манифестаций произошли столкновения активистов и полиции. По данным правоохранительных органов, по меньшей мере 11 человек было задержано, а 40, включая полицейских, получили различные ранения.

Мирная часть протеста возле здания парламента прекратилась ближе к вечеру и переросла в настоящих хаос, когда небольшая группа людей в капюшонах и с закрытыми лицами забросала полицию камнями и коктейлями Молотова. Это послужило предлогом для развернутых на месте существенных сил правопорядка, и против участников акции был применен весь имеющийся арсенал, включая слезоточивый газ, водометы, дубинки и резиновые пули.

Предложенные правительством изменения в трудовое законодательство носят комплексный и всеобъемлющий характер. Местные юристы, специализирующиеся на трудовом праве, предупреждают, что инициатива правительства вносит фундаментальные изменения в систему трудовых отношений, что неизбежно приведет к сценарию возникновения огромного числа судебных разбирательств в случае ее одобрения. Кроме того, по их мнению, законопроект в его нынешней редакции ставит под угрозу существующие коллективные права трудящихся, а также значительно ограничивает права на забастовку. Новый закон также предусматривает изменения в финансировании профсоюзов за счет отмены обязательного удержания членских взносов без прямого согласия работника. Ожидается, что эта мера серьезно осложнит финансирование профсоюзных организаций.