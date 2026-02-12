В НАТО предупредили о «сокрушительной реакции» в случае нападения на Литву

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался об угрозе возможной блокады Сувалкского коридора. Об этом сообщает «Польское радио».

Политику задали вопрос о возможности России изолировать части территорий Польши и Литвы. «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — заявил он. Рютте добавил, что союзники по альянсу регулярно проводят учения, предусматривающие различные сценарии с учетом всех разведывательных данных.

В начале февраля газета The Wall Street Journal выяснила, что западные аналитики смоделировали сценарий нападения РФ на Литву при невмешательстве США. Согласно модели, Москва через Сувалкский коридор вводит в республику войска, чтобы деблокировать Калининградскую область, и за несколько дней отрезает Прибалтику от НАТО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия в полной мере ответит Европе в случае нападения. «Если Европа реализует свои угрозы и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент [РФ Владимир Путин] сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами», — сказал министр. Он также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Европу, поскольку Москве это «совершенно ни к чему».