$77.4692.47

В Германии назвали причину давления США на Зеленского

Lenta.ru

США оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться заключения мирного соглашения. Такую причину назвал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

В Германии назвали причину давления США на Зеленского
© Lenta.ru

«Американцы оказывают давление на Украину, чтобы заставить Зеленского пойти на территориальные уступки россиянам. И, быть может, тогда наступит мир», — сказал он.

По его словам, прекращение боевых действий на Украине позволит американскому президенту Дональду Трампу набрать политические очки накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Ранее Зеленский опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах анонсировать проведение президентских выборов на Украине. Он подчеркнул, что голосование возможно лишь в условиях прекращения огня.