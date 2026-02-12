В РФ хотят создать сообщество заинтересованных в Арктике лидеров

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил рассмотреть возможность разработки и запуска комплексной программы, нацеленной на формирование новой профессиональной элиты для Арктики. Копия обращения на имя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова есть в распоряжении RT.

Как подчеркнул собеседник RT, в контексте стратегических задач по безусловному укреплению суверенных позиций страны в Арктике ключевым фактором успеха становится формирование устойчивого кадрового потенциала.

«В связи с этим федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА — Российский технологический университет» (далее — РТУ МИРЭА) просит вас рассмотреть возможность разработки и запуска комплексной программы, нацеленной на формирование новой профессиональной элиты для Арктики», — говорится в тексте обращения.

По словам Куджа, её уникальность будет заключаться в переходе от временных стимулов к созданию системы пожизненной лояльности и личной вовлечённости.

В частности, предлагается ввести право на безвозмездное получение земельного участка под личное строительство или предпринимательскую деятельность на территории Арктики после установленного срока высокоэффективной работы, льготную ставку 1—2% годовых на приобретение или строительство жилья в любом регионе России после пяти лет работы по программе, а также присвоение особого статуса «полярный инженер» с пакетом социальных и экономических преференций, закрепляющих связь специалистов с регионом.

«Программа также должна будет предусматривать формирование конкурентоспособного пакета компенсаций, ротационную модель труда и отдыха и полное обеспечение современной социальной и цифровой инфраструктурой», — добавил Кудж.

По его словам, реализация подобной программы позволит создать устойчивое сообщество технологических лидеров, заинтересованных в долгосрочном развитии Арктики как территории национального престижа и экономического роста.

Ранее в России призвали учредить новую госнаграду «Заслуженный исследователь Арктики».