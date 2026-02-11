Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз готов ввести в его страну танки «ради демократии». Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на «Первый канал Грузии».

По мнению Папуашвили, некоторые лидеры стран Европы готовы направить в Грузию танки ради «установления демократии». При этом парламентарий подчеркнул, что такие действия были бы невозможны. Кроме того, Папуашвили также считает, что действия Евросоюза демонстрируют гражданам Грузии расхождение в подходах и ценностях между европейцами и грузинами.

«Когда я смотрю на некоторых людей в Брюсселе и некоторых столицах, я понимаю, что если бы у них была воля, они бы ввезли в Грузию танки для установления демократии, а не просто санкций», — заявил он

Ранее грузинский депутат назвал шантажом частичную отмену безвизового режима с Евросоюзом.