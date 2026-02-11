Турецкие депутаты подрались во время принятия присяги

Депутаты в Турции устроили драку во время церемонии принятия присяги министром юстиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в итоге церемония была приостановлена. Конфликт возник между депутатами от правящей партии и представителями оппозиции. При этом, драка началась после того, как кто-то бросил в сторону трибуны брошюру конституции Турции.

В результате между депутатами возникла драка. Как минимум одному участнику конфликта повредили нос — у депутата открылось кровотечение.

Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Эрдоган готовит своего сына в преемники.