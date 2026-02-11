Букмекеры оценили шансы ухода Стармера в отставку

Британские букмекеры оценивают вероятность ухода Кира Стармера с поста премьер-министра Соединенного Королевства в 2026 году почти в 83%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные агрегатора букмекерских ставок Oddschecker.

По оценкам букмекеров, вероятность ухода Стармера до конца года составляет 82,83% по состоянию на 22.00 мск среды, 11 февраля.

Следующим наиболее вероятным сценарием, который оценивается на уровне около 7%, является отставка в 2029 году или позже, что фактически означает победу на следующих выборах в 2029 году.

Также на уровне около 7% оцениваются шансы ухода Стармера в 2027 году. В 2028 премьер освободит кабинет с вероятностью 3%, полагают букмекеры.

Ранее глава британского кабмина сообщил, что останется лидером правящей партии лейбористов до следующих выборов.

«Да, я намерен это сделать. У меня пятилетний мандат на осуществление перемен. Я намерен остаться и заниматься тем, для чего меня избрали, а именно осуществлением перемен», — подчеркнул премьер.

По его словам, политика может быть силой добра. Стармер добавил, что именно с уверенностью в истинности этого утверждения он будет идти дальше, менять страну.