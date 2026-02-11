«Первый раз слышу»: Зеленский высказался об анонсе выборов на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский не слышал об информации о планах по объявлению плана проведения выборов в республике. Об этом сообщил телеканал "Мы — Украина".

"Первый раз слышу. Вопрос выборов поднимают те или иные партнеры. Украина сама никогда не поднимала, но, безусловно, мы готовы к выборам говорил. Очень просто. Добейтесь прекращения огня - будут выборы. То есть это вопрос безопасности", - сказал украинский лидер.

11 февраля газета Financial Times сообщила, что Зеленский может объявить о начале подготовки к выборам главы государства и референдуму по мирному соглашению с Россией уже 24 февраля. По данным издания, украинский лидер принял это решение под давлением американской стороны.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.