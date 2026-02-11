Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США вновь стали самой сильной страной в мире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соцсети Трампа.

В своем сообщении Трамп прокомментировал новость о том, что рост рабочих мест в январе превзошел прогнозы экспертов. По словам американского президента, это доказывает, что США вновь стали самой сильной страной в мире, а также должны платить гораздо меньше процентов по кредитам.

«Мы снова являемся самой сильной страной в мире, и поэтому должны платить самую низкую процентную ставку, причем значительно ниже», — написал он.

По мнению Трампа, снижение процентной ставки позволит США сэкономить минимум один триллион долларов ежегодно.

«Золотой век Америки уже на пороге!», — добавил он.

Ранее Трамп заявил о планах построить самую большую триумфальную арку в мире.