Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры, заявив, что не может этого сделать. Его слова приводит «Страна.ua».
Он пояснил, что Белоруссия является союзников Москвы, поэтому в Минске переговоров тоже не может быть.
30 января Зеленский, выступая перед журналистами, отверг предложение Москвы прибыть в российскую столицу для переговоров.
На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что переговоры возможны только в российской столице. «Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Вот эта позиция остается нашей позицией. Она достаточно последовательная», — отметил пресс-секретарь президента.