Макрон заявил о конце эпохи дешевой энергии из России

Европа больше не сможет рассчитывать на дешевые энергоресурсы из России, а прежняя модель экономических отношений с Китаем и США также изменилась. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Европейском промышленном саммите в Антверпене, трансляцию вел Елисейский дворец.

© nsn.fm

По его словам, доступ к недорогой российской энергии завершился в 2022 году, и возвращения к прежней ситуации не будет. Макрон подчеркнул, что этот факт необходимо учитывать при формировании новой экономической стратегии.

Он также отметил, что европейские страны больше не могут воспринимать Китай как «супермаркет» для экспорта. По словам президента, 2025 год стал первым, когда Германия стала главным экспортным рынком для еврозоны, а торговый баланс европейских экономик с Китаем оказался дефицитным.

Кроме того, Макрон указал на изменение политики США, которые, по его словам, вводят пошлины в отношении европейской продукции и применяют инструменты экономического давления. Все эти факторы, подчеркнул он, свидетельствуют о структурных изменениях, а не о временных трудностях, передает «Радиоточка НСН».