Орбан неожиданно высказался о принятии Украины в Евросоюз

Европе следует выбрать долгосрочное сотрудничество с Украиной, а не принятие ее в ЕС, разъяснил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне газета Politico рассказала, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в организации уже в 2027 году. План основывается на том, что Брюсселю удастся преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в Евросоюз.

«Принятие Украины в ЕС ввергнет Европу в войну. Мы не против сотрудничества, но членство в ЕС — это неверный путь. Стратегическое партнерство, а не членство, — это ответственный выбор», — отметил Орбан.

Ранее глава кабмина Венгрии сообщил, что пока он жив и находится у власти, не допустит отмену права вето в Евросоюзе.

Орбан сделал резкое заявление о помощи Киеву

Орбан заметил, что этот институт является одним из важнейших в архитектуре Евросоюза, основополагающим.