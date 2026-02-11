Президент Сербии Александр Вучич был в бешенстве от сделанных с помощью искуственного интелекта (ИИ) докладов по развитию страны. Об этом пишет газета N1.

Сообщается, что Вучич попросил сделать правительство доклады о программе развития Сербии до 2030 и 2035 года, где поднимается ряд социальных аспектов, в том числе и вопрос водоснабжения. Однако он получил распечатки, сделанные с помощью ИИ.

«Свидетели, присутствовавшие при получении президентом Вучичем плана, созданного с помощью искусственного интеллекта, говорят, что давно не видели его таким разгневанным»? — сообщает издание.

В декабре Александр Вучич сообщил, что Сербия в возможном конфликте между Европой и Россией выбрала сторону. По его слвоам, Белград находится на своей собственной стороне.