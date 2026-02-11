Эрдоган готовит сына в свои преемники

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника — им станет его сын Билал. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации издания, тема передачи власти все чаще поднимается в рядах партии Эрдогана. В данный момент рассматривается вариант медленного введения Билала Эрдогана в политику — одним из возможных шагов называют выдвижение его на руководящие позиции, включая лидерство в партии.

При этом источник отмечает, что Билал уже стал заметно более публичной фигурой. Его имя все чаще звучит в государственных СМИ, а сам Реджеп Эрдоган начал брать сына в зарубежные поездки. Источник также сообщает, что сын президента Турции уже проходит подготовку к политическому лидерству и участвует в принятии решений внутри партии.

Впрочем, собеседники агентства считают, что успех этой инициативы еще не гарантирован — отмечается, что главным риском для Эрдогана-младшего станет «кризис стоимости жизни», который может подорвать поддержку избирателей. Кроме того, фактором неопределенности называют ситуацию с курдами.

