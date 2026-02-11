В ЕС назвали условие поражения Украины

Депутат Европейского парламента от Франции Рафаэль Глюксманн заявил, что Украина «падет» без кредита от Евросоюза. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению депутата, без европейских денег ВСУ не смогут выстоять против российских сил. При этом он также заявил, что голосующие против выделения денег Украине «выступают в роли российских марионеток». Он считает, что такие страны «предают интересы Европы».

«В данный момент в Европейском парламенте партия “Национальное собрание” и Джордан Барделла голосуют против европейского кредита Украине. Без этого кредита все просто: Украина рухнет», — заявил Глюксманн.

Ранее Европарламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро.