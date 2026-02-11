Израиль присоединился к «Совету мира»

Премьер-министр Израиля подписал соглашение о вступлении страны в «Совет мира» по сектору Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина на своем сайте.

В канцелярии отметили, что Нетаньяху провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

«Перед встречей с президентом [США Дональдом] Трампом в Белом доме премьер-министр Нетаньяху в присутствии государственного секретаря Рубио подписал соглашение о своем вступлении в состав «Совета мира», — говорится в сообщении.

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира», в который он пригласил представителей Европейской комиссии и более 50 государств. В том числе приглашения получили Россия, Белоруссия и Украина.

11 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона на данный момент прорабатывает свое отношение к «Совету мира».