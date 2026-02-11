Европе в 2025 году удалось полностью компенсировать прекращение американской помощи Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики. Согласно результатам исследования, поддержка Украины со стороны США в прошлом году сократилась на 99%. Однако общий объем помощи стране остался примерно на уровне предыдущих лет, благодаря вкладу Европы, говорится в публикации.

По данным газеты, в 2025 году европейцы выделили Киеву около €29 млрд военной помощи, тогда как в 2022-2024 годах эта сумма составляла 17-18 млдр. Финансовая и гуманитарная поддержка, по подсчетам аналитиков, выросла на 59% — до €39 млрд.

Больше всех в прошлом году Украине помогала Германия, которая передала €9 млрд военной помощи и еще €600 млн на закупку американского оружия. Кроме того, активно помогала Украине Великобритания (€5,4 млрд), Швеция (€3,7 млрд), Норвегия (€3,6 млрд) и Дания (€2,6 млрд). Как сообщили эксперты, в целом Северная Европа дает гораздо больше помощи Украине, чем Южная — 33% против 3%.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил других европейских политиков за выделение средств Украине. Он призвал страны ЕС выделять Киеву как можно меньше финансов, а ресурсы оставлять Европе. Он считает, что подобная политика необходима для поддержания стабильности на европейском континенте. Кроме того, Орбан призвал ЕС вести прямые переговоры с Россией. По его мнению, Украина вместо вступления в союз должна стать стратегическим партнером объединения.