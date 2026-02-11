В Польше вызвались сесть за стол переговоров с Путиным

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время своей речи на заседании Совета национальной безопасности Навроцкий заявил, что ради интересов своей страны он готов сесть за стол переговоров с Путиным. Впрочем, польский президент не считает, что это возможно — в России он находится в розыске из-за сноса памятников советским воинам.

«Так что, если этого будет требовать интерес Польши, то я буду к этому готов», — заявил он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет участвовать в работе международного «Совета мира», созданного по инициативе президента США.