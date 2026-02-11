Экс-нардеп раскрыл, почему украинские переговорщики не приедут в Москву

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что в Москву для встречи с российской стороной украинские переговорщики не отправятся из-за идеологии. Об этом пишет NEWS.ru.

Политик считает, что на родине их приезд будет воспринят националистами как поражение и сдача национальных интересов.

Собеседник издания заявил, что не знает тех людей, которые согласятся отправиться в Москву, чтобы потом вернуться в Киев.

Также он отметил, что для Владимира Зеленского это будет тотальный проигрыш.

Олейник не исключил, что слухи о готовящейся встрече в Москве являются информационным вбросом.

Ранее Зеленский заявил, что очередной раунд переговоров по Украине может состояться 17 или 18 февраля.