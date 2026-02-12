Бывший президент США Джо Байден предупреждал украинского лидера Владимира Зеленского о начале специальной военной операции еще 16 февраля 2022 года, но тот не поверил. Об этом пишет американский журналист Саймон Шустер в большой статье The Atlantic.

По данным издания, вместо того, чтобы мобилизовать армию или призвать людей к эвакуации, политик объявил 16 февраля Днем единства. Он призвал всех украинцев вывесить флаги и спеть национальный гимн.

«Нам сказали, что 16 февраля будет днем нападения. Мы сделаем это днем единства», — цитирует издание украинского лидера.

Ранее Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение нескольких месяцев. По его словам, предыдущий раунд трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины был конструктивным.