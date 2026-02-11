США заявили о вторжении в свое воздушное пространство

США заявили о нарушении своего воздушного пространства посредством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих «мексиканскому картелю». Об этом сообщил агентству Reuters неназванный представитель американской администрации.

«Дроны мексиканского картеля вторглись в воздушное пространство США. Пентагон принял меры по выводу беспилотников из строя», — отметил чиновник.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прокомментировала инцидент, заявив, что ей ничего не известно об использовании беспилотников на границе с Соединенными Штатами.

Как отмечает издание Military Times, появление БПЛА в воздушном пространстве США привело к приостановке рейсов международного аэропорта Эль-Пасо в штате Техас.

3 января президент США Дональд Трамп заявил, что именно преступные сообщества управляют Мексикой, а не ее президент. Американский лидер констатировал, что Вашингтону «придется что-то сделать» с этим.