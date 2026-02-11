США заявили о вторжении в свое воздушное пространство

США заявили о нарушении своего воздушного пространства посредством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих «мексиканскому картелю». Об этом сообщил агентству Reuters неназванный представитель американской администрации.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прокомментировала инцидент, заявив, что ей ничего не известно об использовании беспилотников на границе с Соединенными Штатами.
Как отмечает издание Military Times, появление БПЛА в воздушном пространстве США привело к приостановке рейсов международного аэропорта Эль-Пасо в штате Техас.
3 января президент США Дональд Трамп заявил, что именно преступные сообщества управляют Мексикой, а не ее президент. Американский лидер констатировал, что Вашингтону «придется что-то сделать» с этим.