Стало известно, кто возглавит украинскую делегацию на конференции в Мюнхене
Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили, что делегацию Украины на мероприятии возглавит Владимир Зеленский.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на полях предстоящей конференции проведет двусторонние встречи с государственным секретарем США Марко Рубио, губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, министром иностранных дел КНР Ван И и Владимиром Зеленским.
Конференция по безопасности в немецком городе начнет работу 13 февраля.