Стало известно, кто возглавит украинскую делегацию на конференции в Мюнхене

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили, что делегацию Украины на мероприятии возглавит Владимир Зеленский.

"Зеленский вернется в Мюнхен, - говорится в соцсети X конференции. - И возглавит украинскую делегацию".

Ранее агентство Рейтер сообщало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на полях предстоящей конференции проведет двусторонние встречи с государственным секретарем США Марко Рубио, губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, министром иностранных дел КНР Ван И и Владимиром Зеленским.

Конференция по безопасности в немецком городе начнет работу 13 февраля.