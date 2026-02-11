Зеленский назвал период, когда может завершиться конфликт на Украине

Украинский конфликт может закончиться в течение нескольких ближайших месяцев, если переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом пройдут гладко. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Конфликт может закончиться в течение нескольких месяцев, если переговоры будут проходить добросовестно», — передали слова Зеленского в Bloomberg.

Он сообщил об этом в контексте того, что предыдущий раунд переговоров в Абу-Даби (ОАЭ)в начале февраля был конструктивным.

В Абу-Даби прошли уже два раунда переговоров между представителями России, Украины и США — один в январе, другой в начале февраля 2026 года. На неделе с 16 по 22 февраля предполагается следующая встреча.