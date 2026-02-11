Раскрыта судьба ООН без платежей США

Вопреки заявлениям руководства ООН о потенциальном банкротстве международной структуры уже в июле этого года, о ее финансовом крахе говорить преждевременно. Такое мнение "Российской газете" озвучил руководитель направления дипломатических исследований ИСИП РУДН Александр Бобров.

"Заявление, что ООН уже к лету может оказаться банкротом, слишком громкое, - уверен эксперт. - Предупреждения генсека Антониу Гуттериша - это скорее мера превентивного характера, чтобы США не отказались от своих обязательств и выплатили хотя бы часть средств".

Бобров напомнил, что в 2019 и 2020 годах США также не внесли взносы вовремя. Тогда они хотели послать сигнал о своей неудовлетворенности состоянием дел в организации.

"Сейчас вполне возможно повторение этого сценария", - указал эксперт.

Если бюджет ООН все же недосчитается средств, то все равно не стоит ожидать кардинальных изменений в организации.

"Хотя США официально являются ключевым донором, другие страны государства в принципе платят по своим счетам, - отметил Бобров. - Возможны значительные кадровые сокращения в Секретариате ООН, в штаб-квартирах в Нью-Йорке, Женеве, Вене". "Будет борьба с дублированием функций, некоторые комиссии и комитеты банально пойдут под нож, возможно сокращение заработных плат и пересмотр контрактов, - добавил он. - Например, вместо пожизненных контрактов в ООН вернутся к пятилетним трудовым соглашениям".