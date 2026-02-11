Зеленский раскрыл, что собираются обсудить на следующих переговорах по Украине

Владимир Зеленский озвучил сроки проведения новых мирных переговоров — по его словам, новый раунд диалога с Россией может пройти 17 или 18 февраля. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Зеленского, центральной темой новых переговоров станет инициатива США о создании в Донбассе свободной экономической зоны. При этом он также подчеркнул, что и Москва и Киев относятся к этому плану скептически.

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была такой — давайте на следующей встрече вернемся к дискуссиям, как это может выглядеть», — заявил он.

Зеленский добавил, что в повестку следующего раунда переговоров также войдет вопрос территорий и послевоенного восстановления Украины.

