Британские журналисты нашли в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна доказательства того, что правоохранители вывезли из изолятора в Нью-Йорке не его тело, а муляж. Об этом в среду, 11 февраля, сообщила газета The Sun.

Согласно информации в опубликованных Министерством юстиции США документа, охранники учреждения якобы сложили коробки и простыни так, чтобы они напоминали человеческое тело, и погрузили муляж в белый фургон с надписью «Управление главного судмедэксперта».

— Тем временем настоящий труп Эпштейна поместили в другой черный автомобиль, который незаметно выехал с территории, что позволило полицейским перевезти тело без лишнего шума, — говорится в материале.

Согласно официальной версии, Джеффри Эпштейн совершил самоубийство в изоляторе в 2019 году во время ожидания судебного заседания по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации.

В файлах Эпштейна нашли заказ около 1250 л серной кислоты

9 февраля Гислейн Максвелл, которую осудили за пособничество в секс-торговле Джеффри Эпштейну, отказалась давать показания в комитете палаты представителей конгресса США по надзору и подотчетности. Позднее в СМИ появилась информация о том, что Максвелл предложила президенту США Дональду Трампу сделку, согласно которой она якобы очистит его имя от обвинений, если он помилует ее.